Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:26 – У Канаді розбився цивільний вертоліт, є загиблі 
  • 09:22 – Держсекретар США зібрався незабаром відвідати Україну 
  • 09:19 – Українського військового поранено на Донбасі через обстріл бойовиків 
  • 09:16 – У США поліція застрелила афроамериканця: оголосили надзвичайний стан 
  • 09:10 – В Одесі в житловому будинку стався вибух, двоє людей постраждали 

У Житомирі суд взяв під варту ще одного валютника, якого затримали на Житньому ринку

Житомирський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції щодо обрання підозрюваному у збуті підроблених доларів США запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Натомість постановив нове рішення – застосувати підозрюваному взяття під варту із правом внесення грошової застави на суму 136 тис грн, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Нагадаємо, 15.04.2021 Корольовський районний суд міста Житомира, розглядаючи клопотання щодо обрання запобіжних заходів трьом фігурантам справи, застосував тримання під вартою лише одному підозрюваному, двом іншим – цілодобовий домашній арешт.

Прокуратура, з огляду на низку важливих обставин, серед яких можливий вплив підозрюваних на свідків та знищення речових доказів, не погодилася з таким рішенням та оскаржила в апеляційній інстанції.
Наразі апеляційна скарга стосовно третього підозрюваного також перебуває на розгляді у суді.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру ще двом особам, стосовно яких прокуратура також наполягатиме на триманні під вартою.

Як уже повідомлялося, 13.04.2021 у Житомирі викрито групу осіб, які збували підроблені долари США. Трьох з них затримано під час збуту місцевому жителю 300 фальшивих купюр на території Житнього ринку.
Досудове розслідування за ч. 2 ст. 199 КК України (зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених грошей) проводить Головне управління Нацполіції в області.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Водій, який на переході у центрі Житомира насмерть збив жінку та втік з місця ДТП, перебуватиме під домашнім арештом
» Житомирський апеляційний суд змінив запобіжний захід чиновнику міськради
» У Житомирі взято під цілодобовий домашній арешт директора держпідприємства
» Суд взяв під варту чотирьох наркоділків, які на Житомирщині виготовляли амфетамін, ще один - під домашнім арештом
» Затриманого на Житомирщині агента ФСБ взяли під варту
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Держсекретар США зібрався незабаром відвідати Україну
Українського військового поранено на Донбасі через обстріл бойовиків
В Одесі в житловому будинку стався вибух, двоє людей постраждали
Макрон під час телефонної розмови закликав Путіна відвести війська від кордону з Україною
На Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню
У Канаді розбився цивільний вертоліт, є загиблі
У США поліція застрелила афроамериканця: оголосили надзвичайний стан
Індонезія повідомила про загибель усіх 53 членів екіпажу зниклого підводного човна
Конфлікт у Палестині: Ізраїль повністю закрив рибальство біля сектора Гази для палестинських моряків
США і НАТО розпочали підготовку до виведення військ з Афганістану
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора