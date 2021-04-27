У Житомирі суд взяв під варту ще одного валютника, якого затримали на Житньому ринку

Житомирський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції щодо обрання підозрюваному у збуті підроблених доларів США запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Натомість постановив нове рішення – застосувати підозрюваному взяття під варту із правом внесення грошової застави на суму 136 тис грн, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Нагадаємо, 15.04.2021 Корольовський районний суд міста Житомира, розглядаючи клопотання щодо обрання запобіжних заходів трьом фігурантам справи, застосував тримання під вартою лише одному підозрюваному, двом іншим – цілодобовий домашній арешт.
Прокуратура, з огляду на низку важливих обставин, серед яких можливий вплив підозрюваних на свідків та знищення речових доказів, не погодилася з таким рішенням та оскаржила в апеляційній інстанції.
Наразі апеляційна скарга стосовно третього підозрюваного також перебуває на розгляді у суді.
Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру ще двом особам, стосовно яких прокуратура також наполягатиме на триманні під вартою.
Як уже повідомлялося, 13.04.2021 у Житомирі викрито групу осіб, які збували підроблені долари США. Трьох з них затримано під час збуту місцевому жителю 300 фальшивих купюр на території Житнього ринку.
Досудове розслідування за ч. 2 ст. 199 КК України (зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених грошей) проводить Головне управління Нацполіції в області.