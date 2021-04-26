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Двоє хлопців 16-ти та 17-ти років задля розваги більше місяця підпалювали сміттєві баки та дитячі майданчики у Житомирі

У Житомирі двоє хлопців віком 16 та 17 років більше місяця здійснювали підпали сміттєвих баків, а також підпалили дитячий майданчик на Польовій, про це повдіомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Упродовж тривалого часу до поліції надходили повідомлення комунальних закладів про загоряння сміття у баках і їх пошкодження у дворах багатоквартирних будинків у Житомирі.

"Проаналізувавши загальну ситуацію, зрозуміли, що загоряння, а їх зафіксовано понад десятка, виникають не самі по собі. А до навмисних підпалів можуть бути причетними одні і ті самі особи. Тож упродовж місяця до 80 поліцейських нашого районного управління щодоби залучались до профілактичних відпрацювань у місті. Така превентивна робота дала свій результат", - розповів начальник Житомирського районного управління ГУНП Сергій Синявський.

У ніч з 24 на 25 квітня у мікрорайоні Польової поліцейські припинили спробу чергового підпалу сміттєвого бака у дворі багатоповерхівки. Правоохоронці помітили, як двоє молодиків спочатку накидали у бак папір, а потім кинули туди автомобільну шину та вже збирались підпалити. Викритими у протиправних діяннях виявились двоє житомирян, 16-ти та 17-ти років. Їх доставили до районного управління поліції Житомира. Про подію сповістили батьків.

Під час спілкування із поліцейськими парубки визнали свою причетність до низки подібних випадків. За словами хлопців, у такий спосіб вони розважались уже не один місяць. Також з’ясувалось, що вони причетні і до підпалу ігрового комплексу дитячого майданчика у мікрорайоні Польової на початку квітня. Також нині перевіряється інформація про причетність парубків і до інших аналогічних правопорушень.

Поліція проводить необхідні слідчі дії у рамках попередньої правової кваліфікації за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

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