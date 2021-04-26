На Житомирщині облили зеленкою депутата селищної ради

У смт. Довбиш 23-річний місцевий житель облив зеленкою депутата селищної ради, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Подія сталась 25 квітня біля будинку культури у смт Довбиші. Невідомий молодик виплеснув розчин зеленьки на 41-річного місцевого жителя, депутата селищної громади.
Відомо, що 41-річний потерпілий чоловік є депутатом Довбиської селищної територіальної громади. Близько 13 години він знаходився біля будинку культури у смт Довбиші, де у цей час відбувався звіт селищного голови перед громадою. За словами заявника, один з групи невідомих молодиків раптом підійшов до нього і виплеснув в обличчя розчин зеленьки. Після інциденту молодики відразу автомобілями поїхали з місця події.
У результаті опитування місцевих жителів та інших першочергових заходів поліцейські обгрунтовано підозрюють у причетності до події 23-річного жителя селища, який, за попередньо зібраною інформацією, організував присутність на зборах групи невідомих молодиків.
Подію належним чином зареєстровано з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.296 (Хуліганство) КК України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють об’єктивні обставини та інших причетних до правопорушення осіб.
За чинним законодавством грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається штрафом, піврічним арештом або обмеженням волі на строк до 5 років.