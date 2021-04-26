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У Житомирі поблизу пам'ятника "Пожежним, які врятували світ" вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У Житомирі вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС, мітинг-реквієм відбувся біля пам'ятника "Пожежним, які врятували світ", повідомляє кореспондент "Замкової гори".

У ході заходу учасники поклали квіти до пам'ятника, після чого вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та залпом із рушниць. Після цього частиною вулиці Героїв Пожежних колоною пройшла пожежна техніка із сиренами та увімкненими проблисковими маяками.

"У ніч із 21 на 22 травня нас направили на гасіння пожежі кабелів між третім та четвертим енергоблоками станції. Радіація тоді була більше 200, працювали по 5 хвилин, не більше. Кабелі пролягали у тунелях - там темнота повна, ми їх поливаємо водою, а з тих тунелів зверху капає розплавлений свинець", - говорить учасник заходу, ліквідатор аварії В'ячеслав Щирий.
У Житомирі поблизу пам'ятника "Пожежним, які врятували світ" вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

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