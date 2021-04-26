У Коростені чоловік облив себе бензином та стріляв у поліцейських, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Подія сталась увечері 25 квітня у м. Коростені. У ході сімейної сварки чоловік облив кімнату у будинку та себе бензином і забарикадувався, погрожуючи підпалити оселю. Під час спілкування з поліцейськими чоловік вистрелив убік правоохоронців.
25 квітня близько 22:30 жителька м. Коростеня повідомила на спецлінію «102» про сімейний конфлікт зі співмешканцем, у ході якого чоловік вдавався до насилля, а потім облив кімнату і себе пальним та став погрожувати підпалом.
40-річна жінка уточнила, що, окрім неї та чоловіка, у будинку знаходяться троє дітей, віком 11, 15 та 19 років.
За вказаною заявницею адресою одразу ж виїхали поліцейські сектору реагування та слідчо-оперативної групи Коростенського районного управління. На момент їх прибуття з’ясувалось, що жінка та двоє дітей, 11 та 15 років вийшли з будинку.
В оселі залишався ще один 19-річний син жінки. Поліцейські зайшли усередину та спробували домовитись з агресивним чоловіком, однак він відмовився спілкуватись. Правоохоронцям вдалося вивести юнака з будинку, аби убезпечити.
У цей час чоловік закрився та почав демонструвати пістолет і запальнички, якими продовжував погрожувати підпалом. Коли поліцейські спробували вчергове наблизитись до вхідних дверей будинку він вистрелив в їх бік. Куля дотично зачепила і пошкодила бронежилет інспектора сектору реагування патрульної поліції. Сам правоохоронець не постраждав.
Відтак о 23:30 начальник Головного управління НП в Житомирській області на території м. Коростеня ввів у дію спеціальну операцію по затриманню озброєного правопорушника.
На місце події прибули спецпризначенці КОРДу.
"Зважаючи на небезпеку, яку чоловік становив і для себе, і для оточуючих людей, слід було діяти обережно і виважено. Відтак КОРДівці упродовж більше трьох годин проводили перемовини із забарикадованим у будинку чоловіком, отримавши при цьому необхідну інформацію та зорієнтувавшись із подальшими діями. Під час виконання однієї з домовленостей група спецпризначенців зайшли у будинок і миттєво затримали господаря. У результаті операції ніхто з людей не постраждав. З оселі вилучено пістолет, попередньо, травматичної дії", - прокоментував начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.
Нині 45-річний коростенець перебуває під вартою у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Попередня кваліфікація події – ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України. Проводяться необхідні процесуальні слідчі дії.
За чинним законодавством за вказане правопорушення передбачено покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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