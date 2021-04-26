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На Житомирщині у ДТП загинув 7-річний хлопчик, ще двоє дітей та водій отримали травми

На Житомирщині мікроавтобус злетів з дороги, вилетів у кювет та перекинувся, внаслідок аварії загинув 7 річний хлопчик, ще двоє дітей та водій буса отримали травми, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 квітня близько першої ночі поблизу с. Андріяшівки Бердичівського району.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Renault Trafic», 30-річний житель м. Житомира, рухаючись зі сторони Вінницької області у напрямку м. Любара, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП від отриманих травм загинув 7-річний пасажир автівки. Водій та ще двоє дітей, які знаходились в автівці, 5-річний хлопчик та 3-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх доставили до лікарні.

Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
На Житомирщині у ДТП загинув 7-річний хлопчик, ще двоє дітей та водій отримали травми
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