На Житомирщині у ДТП загинув 7-річний хлопчик, ще двоє дітей та водій отримали травми

На Житомирщині мікроавтобус злетів з дороги, вилетів у кювет та перекинувся, внаслідок аварії загинув 7 річний хлопчик, ще двоє дітей та водій буса отримали травми, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 квітня близько першої ночі поблизу с. Андріяшівки Бердичівського району.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Renault Trafic», 30-річний житель м. Житомира, рухаючись зі сторони Вінницької області у напрямку м. Любара, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де автомобіль перекинувся.
У результаті ДТП від отриманих травм загинув 7-річний пасажир автівки. Водій та ще двоє дітей, які знаходились в автівці, 5-річний хлопчик та 3-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх доставили до лікарні.
Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.