192 нові випадки, статистика захворюваності на Covid-19 на Житомирщині
- 26.04.2021, 09:24,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 192 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 4 людини, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 26.04.2021 (за минулу добу – 25 квітня) зареєстровано 192 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 83239 випадки захворювання, 64347 людини одужали, 1546 випадків закінчились летально.
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