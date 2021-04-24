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288 нових випадків за минулу добу - статистика Covid-19 на Житомирщині

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 288 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 12 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 24.04.2021 (за минулу добу – 23 квітня) зареєстровано 288 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 82770 випадків захворювання, 64004 людини одужали, 1531 випадків закінчились летально.
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