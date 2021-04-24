Рецидивіста з Бердичівського району засудили до довічного ув'язнення за вбивство односельчанина

Неодноразово судимого жителя Бердичівського району засудили до довічного ув'язнення за вбивство односельчанина, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Установлено, що житель Бердичівського району, 1982 року народження, раніше неодноразово судимий, у тому числі за вбивство, розпивав з односельчанином спиртні напої у його помешканні.
Під час застілля між ними виник словесний конфлікт (за словами обвинуваченого, чоловік висловив претензію щодо приховання від нього факту судимості). Тоді обвинувачений, розлютившись, завдав господарю численних побоїв та ножових поранень, від яких він помер.
Свою вину у суді зловмисник повністю не визнав та намагався довести свою непричетність до загибелі односельчанина.
Однак колегія суддів критично оцінила його показання та всебічно, повно й неупереджено дослідивши всі обставини кримінального провадження, призначила покарання, співмірне скоєному злочину.
Вироком Андрушівського районного суду від 22.04.2021 особу визнано винним у скоєнні умисного вбивства та призначено покарання у виді довічного ув’язнення.