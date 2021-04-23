На Житомирщині 29-річна жінка впала з мопеда та загинула, водій двоколісника - у реанімації

На Житомирщині 29-річна жінка впала з мопеда та загинула на місці події, водія двоколісника із травмами ушпиталили до реанімації, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 квітня близько 18:10 на автодорозі поблизу смт Курного, що на Пулинщині. У результаті падіння двоколісного транспортного засобу загинула пасажирка та травм зазнав водій.
Попередньо, водій мопеда «Alfa», 25-річний житель с. Курного, не впорався з керуванням на мокрій дорозі та впав на асфальтоване покриття.
У результаті ДТП 29-річна пасажирка, місцева жителька, загинула на місці події, а водій отримав травми та був доставлений до реанімаційного відділення Пулинської лікарні.
Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.