Затриманого на Житомирщині агента ФСБ взяли під варту

Бердичівлянину, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира підозрюваному застосовано тримання під вартою з правом внесення грошової застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів, що становить понад 180 тис. грн.
Нагадаємо, особі інкримінують злочин за ч. 1 ст. 111 КК України (вчинення державної зради, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду обороноздатності, державній безпеці України шляхом надання іноземній організації та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України).
Злочинну діяльність бердичівлянина викрили 22.04.2021.