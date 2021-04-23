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Затриманого на Житомирщині агента ФСБ взяли під варту

Бердичівлянину, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира підозрюваному застосовано тримання під вартою з правом внесення грошової застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів, що становить понад 180 тис. грн.

Нагадаємо, особі інкримінують злочин за ч. 1 ст. 111 КК України (вчинення державної зради, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду обороноздатності, державній безпеці України шляхом надання іноземній організації та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України).
Злочинну діяльність бердичівлянина викрили 22.04.2021.
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