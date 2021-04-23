У Новограді-Волинському виявили сказ у домашньої собаки, частину міста відправили на карантин

У Новограді-Волинському виявили випадок сказу у домашньої собаки, через це частину міста відправили на карантин, про це на своїй сторінці у ФБ повідомила пресслужба Новоград-Волинської міської ради, передає "Замкова гора"
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Випадок сказу собаки було виявлено 25 березня 2021 року. До Новоград-Волинської районної державної лікарні звернувся житель громади стосовно загибелі його собаки. Згідно ветпаспорту тварина була щеплена проти чуми, інфекційного гепатиту, аденовірусної інфекції, коронавірозу, парагрипу, парвовірозу та лептоспірозу собак. Однак, щеплення проти сказу не проводилось. Агресії в тварини не спостерігалось, вона постійно знаходилась під наглядом. 26 березня відібраний патматеріал відправлений в Житомирську регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, де наявність вірусу сказу підтвердилася через 25 днів.
З метою напрацювання заходів щодо запобігання розповсюдження даної хвороби серед тварин та людей та ліквідації вогнища захворювання тварин на сказ у місті, 21 квітня 2021 року відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоград-Волинській міській раді.
Згідно з рішенням комісії неблагополучними зонами карантинування визначено вулиці (та прилеглі провулки) Лубчицька, Зарічна, Тимошенка, Житомирська, Гаражна, Соснова, Сонячна, Анікушкіна, Барвінкова м. Новоград-Волинський Новоград-Волинської міської ТГ.
Новоград-Волинській районної державній ветлікарні доручено скласти графік проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу у загрозливій зоні.
22 квітня під час сесії міської ради було перерозподілено кошти в сумі 55 тис. грн. на відлов, усипляння з метою фіксації, проведення вакцинації від сказу та біркування (чіпування) з метою ідентифікації щеплених тварин, закупку бирок (чіпів), виготовлення інформаційних листівок у зв’язку із виявленим випадком сказу.
З 26 квітня заплановано проведення вакцинації від сказу тварин, які утримуються в дворах, та бродячих тварин. Її здійснюватиме спеціально утворена бригада у складі ветеринарних фахівців, представників комунальних служб та поліції. Щеплення проводитимуться безкоштовно.