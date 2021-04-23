У жителя Олевська виявили 8 кілограмів бурштину

8 кілограмів бурштину невідомого походження вилучили у жителя Олевська, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Так, під час проведеного санкціонованого обшуку у домоволодінні 32-річного олевчанина виявлено майже 8 кг каміння різної фракції бурого, жовтого та темного кольорів, без належних документів, які підтверджували б походження чи придбання.
Наразі до суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучений бурштин.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 240-1 КК України (незаконне видобування, збут, придбання, зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами).