Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 420 нових випадків Covid-19
- 23.04.2021, 09:22,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 420 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 8 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 23.04.2021 (за минулу добу – 22 квітня) зареєстровано 420 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 82482 випадки захворювання, 63296 людей одужали, 1519 випадків закінчились летально.
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