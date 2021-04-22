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Голий втік з лікарні та хотів стрибнути з мосту - у Житомирі поліцейські врятували юнака від самогубства

У Житомирі поліцейські врятували юнака, який напередодні втік із лікарняного закладу спеціального типу та хотів стрибнути із мосту, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

18-річного хлопця в останній момент врятували двоє поліцейських охорони, вони отримали повідомлення про втечу хлопця з лікувального закладу та інформацію про його можливий рух.

"Так склалося, що ми якраз знаходились у місці, де міг бути утікач. Практично, відразу ми його і побачили, принаймні, зовнішній опис та відсутність одягу повністю співпадали", - розповідає сержант поліції Ілля Коржовський.

Тож правоохоронці кинулись до оголеного хлопця, оскільки він уже стояв на перилах мосту обличчям до річки, тим самим демонструючи намір стрибнути униз чи ризикуючи просто упасти.

"Коли ми почали наближатися до хлопця, він раптово схопився і кинувся тікати. На наші слова не реагував і діяв неадекватно. Тож ми ще більш стурбувались, аби зопалу він не накоїв біди собі чи комусь з перехожих", - додає старший сержант поліції Олександр Трохачов.

Охоронці все ж наздогнали хлопця та спробували заспокоїти.

Як з’ясувалось, 18-річний житель смт Пулин проходить лікування у закладі спеціального типу. Його батьки, які також приїхали на місце події, разом з поліцейськими повернули хлопця до установи для надання необхідної медичної допомоги.

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