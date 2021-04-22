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На Житомирщині затримали агента ФСБ, який збирав інформацію про військові частини регіону

На Житомирщині затримали агента ФСБ РФ, який збирав та передавав інформацію про військові частини регіону, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає "Замкова гора".

Ним виявився місцевий житель, який за завданням ворожої спецслужби, на матеріальній основі, збирав розвідувальні дані про військові частини регіону.

Співробітники спецслужби задокументували, що на виконання завдання російських кураторів агент мав:
провести відеозйомку двох військових об’єктів;

-зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані;
-встановити місця проживання військовослужбовців.

Зловмисник, зокрема, підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами.

Під час обшуків за місцем проживання агента правоохоронці вилучили засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ. Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.
На Житомирщині затримали агента ФСБ, який збирав інформацію про військові частини регіону
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