У Коростенському районі виявили факт незаконного добування бурштину

Факт незаконного добування бурштину виявили на території Коростенського району, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Добування коштовного каміння виявили у ході рейду на місця можливого видобування бурштину в Овруцькій ОТГ, Словечанській ОТГ, Олевській ОТГ, Коростенській ОТГ, Коростенського району.
В ході обстеження лісового масиву на території Словечанського лісгоспу, що поблизу с. Сирниця Словечанської ОТГ, виявлено факт незаконного добування невстановленими особами корисної копалини – сирцю бурштину з використанням мотопомпи та відповідного обладнання.
За вказаним фактом Коростенською окружною прокуратурою 21.04.2021 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Матеріали провадження для проведення досудового слідства передані до відділу №1 Коростенського райуправління поліції.