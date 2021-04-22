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Гасили умовну пожежу в лісі - на Житомирщині рятувальники та лісівники провели спільні навчання

На Житомирщині рятувальники та лісівники провели спільні навчання із ліквідації лісової пожежі, про це повідомили у Житомирській ОДА, передає "Замкова гора".

Навчання проводили на базі Овруцького лісового господарства. За легендою лісівники виявили займання у лісі.

Під час відкриття заходу голова Житомирської облдержадміністрації наголосив, що цього року важливо не допустити поширення лісових пожеж в області, тому подібні навчання є вкрай необхідними.

"Зараз, на початку пожежонебезпечного сезону, важливо бути напоготові та оперативно реагувати на будь-які пожежі, а також відпрацювати взаємодію всіх відповідальних служб, аби лісові пожежі не знищували екосистеми Житомирщини", — сказав Віталій Бунечко.

Завдання, обрані для навчань, були максимально наближеними до реальних подій, зокрема враховувалися випадки раптового та неконтрольованого поширення вогню.

У навчаннях взяли участь лісівники, а також рятувальні служби. Працівники лісових господарств демонстрували свої навички управління сучасною технікою та устаткуванням для гасіння пожеж. Крім того, учасники навчань продемонстрували відслідковування пожеж за допомогою дронів.


Гасили умовну пожежу в лісі - на Житомирщині рятувальники та лісівники провели спільні навчання


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