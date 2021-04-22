Скаржилася, що чоловік не хоче їсти - жителька Новоград-Волинського району з початку року здійснила 10 хибних викликів поліції

З початку року до поліції Новограда-Волинського надійшло понад 160 хибних викликів, 10 з них здійснила 68-річна жителька району, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Так, до правоохоронців Новоград-Волинського РВП неодноразово зверталася 68-річна місцева жителька. Зазвичай жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, телефонує до поліції та розповідає про уявне правопорушення: виникнення різних інцидентів з її співмешканцем, у тому числі й щодо бійок та інших видів насильства. Востаннє жінка звернулась до поліції із повідомленням про відмову її чоловіка їсти.
Щоразу, опрацьовуючи виклики заявниці, поліцейські з’ясовують, що жінка сама провокує конфлікти, згодом повідомляючи, що насправді жодних непорозумінь немає і у неї все гаразд. Інших свідчень протиправних дій з боку будь-кого стосовно заявниці виявити не вдається.
Тож поліцейські неодноразово притягували жінку до адміністративної відповідальності за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.