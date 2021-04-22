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За минулу добу на Житомирщині 544 нові випадки Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 544 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 13 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 22.04.2021 (за минулу добу – 21 квітня) зареєстровано 544 нових лабораторно підтверджених випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 82062 випадки захворювання, 62744 людини одужали, 1511 випадків закінчились летально.
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