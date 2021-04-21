Поліцейські знайшли парубків, які порізали плакати Пласту у Житомирі

У Житомирі поліцейські знайшли двох парубків, які вчора порізали плакати Пласту на Михайлівській, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Удень 21 квітня у результаті низки дій розшуківці встановили місце перебування ймовірних порушників. Наразі вони доставлені до Житомирського районного управління поліції. Свої дії хлопці пояснили перебуванням у стані сильного алкогольного сп’яніння і від того нерозумінням змісту патріотичної експозиції.
"Зважаючи на резонансність події, ми доклали максимум зусиль, аби встановити особи вандалів. Ми розуміли, що це достатньо молоді люди і для нас було важливо, з якою метою вони вчинили це правопорушення", - прокоментував начальник Житомирського РУП Сергій Синявський.
Хлопцям 17 та 18 років, обидва навчаються в одному з освітніх закладів м. Житомира.
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