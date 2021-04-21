В травні у Житомирі розпочнуть будівництво сміттєпереробного заводу

З травня цього року у Житомирі розпочнуть будувати сміттєпереробний комплекс. Завод споруджуватимуть у промзоні міста за адресою: проїзд Складський, 20. Завершити планують вже у грудні 2021 р. З січня – березня 2022 року запустять лінію переробки сміття, повідомляє "Замкова гора"
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Про це говорили під час зустрічі міський голова Сергій Сухомлин та директор групи компаній «Ґрін Бін Україна» Євген Барах.
"Ми керуємося Концепцією інтегрованого розвитку Житомира, у якій передбачено відкриття сміттєпереробного комплексу у 2021 – 2023 рр.Це черговий крок до покращення екології міста, тому що дане підприємство не буде забруднювати атмосферу, акцент зроблений виключно на переробці сміття. З відходів будуть робити компост, RDF– пальне, вторинну сировину", - каже Сергій Сухомлин.
Це буде перший завод в Україні, технологія якого передбачає не спалювання, а переробку сміття. Євген Барах зазначає, будівництво заводу є логічним продовженням проєкту зі збору відходів, а кінцевим результатом має стати гасло: перетворюємо сміття в чисту енергію.
Технологія заводу передбачатиме функціонування окремої сортувальної лінії та окремої компостувальної. RDF–пальне, яке вироблятиме завод, може бути альтернативою вугіллю для забезпечення теплової енергії споживачів. До кінця року планують забезпечити виконання будівельних робіт адміністративної будівлі та промисловому цеху, наприкінці серпня початку вересня розпочнеться поставка обладнання, у жовтні-листопаді будуть налагоджувати обладнання. В березні наступного року завод введуть в експлуатацію.
"Це абсолютно екологічний проєкт за приватний кошт. Орієнтовно ми плануємо переробляти до 510 тис. куб. на рік. На підприємстві буде створено 150 нових робочих місць", - каже Євген Барах.