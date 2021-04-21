На Житомирщині жінка жила у хліві із 6-річном сином та часто "заглядала у чарку", дитину забрали до лікарні, на жінку склали протокол

На Житомирщині 32-річна жінка жила у хліві разом із шестирічним сином та часто зловживала алкоголем, про це повідомили у ювенальній превенції області, передає "Замкова гора".
21 квітня до інспектора сектору ювенальної превенції Коростенського районного управління поліції зателефонували працівники соціальних служб та повідомили про те, що на території Олевської територіальної громади в хліві проживає 32-річна мати з 6-річним сином. Жінка зловживає алкогольними напоями та не дбає про дитину.
Поліцейський відразу виїхав за вказаною адресою. На місці з’ясувалося, що жінка вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців через неналежне виконання батьківських обов’язків. Раніше вона винаймала житло у селі, однак через постійну пиятику господарі попросили її звільнити орендоване приміщення. Відтак жінка разом з дитиною оселилась у хліві.
Дитину поміщено до лікарні, подальшим її влаштуванням займатимуться відповідальні державні органи. Відносно матері правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП.
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