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У Новограді-Волинському через похолодання відновлять теплопостачання

У Новограді-Волинському через похолодання відновлять теплопостачанняУ Новограді-Волинському відновлять теплопостачання через зниження температури повітря, про це повідомили у пресслужбі Новоград-Волинської міської ради, передає "Замкова гора".

"З 08:00 год. 23.04.2021 року у Новограді-Волинському відновлюється процес опалення житлових масивів. Таке рішення прийнято у зв’язку з погіршенням погодних умов. Відповідно до прогнозованої температури повітря опрацьовуються варіант увімкнення опалення цілодобово на перші два дні та в подальшому лише вночі. Теплопостачання буде здійснюватися до покращення погодних умов", - йдеться у повідомленні.

Прохання до керівників ОСББ та власників житла, у випадку проведення ремонтних робіт, призупинити їх для недопущення розгерметизації системи та не забути спустити повітря з системи.
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