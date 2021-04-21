Молодика, який вліз до будинку 92-річної пенсіонерки, побив її та забрав гроші засудили до 8 років ув'язнення

На Житомирщині раніше засудженого 27-річного чоловіка ув'язнили на 8 років за пограбування 92-річної пенсіонерки, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Коростишівською окружною прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення у справі за фактом розбійного нападу на літню жінку, скоєного раніше судимим мешканцем Коростенського району.
Вироком Радомишльського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні розбійного нападу, поєднаного з проникненням до житла ( ч.3 ст. 187 КК України) та засуджено до позбавлення волі строком на 8 років з конфіскацією всього належного йому майна.
Установлено, що раніше судимий 27-річний чоловік, звільнившись в червні 2020 року з місць позбавлення волі, вже через місяць знову скоїв особливо тяжкий злочин.
Цього разу об’єктом розбійного нападу зловмисник вибрав хвору 92-річну жінку. Зірвавши вночі з дверей навісний замок, пробрався у помешкання пенсіонерки та вимагав грошей, завдаючи їй побоїв.
У суді свою вину нападник не визнав.