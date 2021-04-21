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Жителю Житомирщини загрожує до двох років позбавлення волі через систематичне домашнє наисльство

До двох років позбавлення волі загрожує жителю Житомирщини за систематичне домашнє насилля стосовно своєї співмешканки, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

19 квітня до правоохоронців звернулась 40-річна жителька с. Романівки із заявою про те, що її співмешканець вчиняє відносно неї протиправні дії.

39-річний чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських. На ґрунті пиятики поводив себе агресивно, вчиняв сварки і рукоприкладство до дружини. Вказані факти фіксували дільничні офіцери поліції у відповідних адміністративних матеріалах, виносили термінові заборонні приписи та проводили з чоловіком профілактичну роботу. Окрім того, двічі правопорушник притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. За рішенням суду до нього застосовували адміністративний арешт, громадські роботи та штрафні санкції. Проте зазначені заходи домашнього тирана не зупинили.

Наразі відносно чоловіка розпочато нове кримінальне провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України. Відповідно до чинного законодавства йому може загрожувати покарання від громадських робіт до позбавлення волі на строк до 2 років.
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