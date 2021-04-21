За минулу добу на Житомирщині 276 нових випадків Covid-19
- 21.04.2021, 09:22,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 276 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 20 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 21.04.2021 (за минулу добу – 20 квітня) зареєстровано 276 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 81518 випадків захворювання, 61591 людина одужала, 1498 випадків закінчились летально.
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