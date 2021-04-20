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Поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження банерів Пластового центру у Житомирі

Поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження банерів Пластового центру у ЖитомиріУ поліції відкрили кримінальне провадження через пошкодження на вулиці Михайлівська банерів Пластового центру, про це повідомила речниця поліції області Алла Ващенко, передає "Замкова гора".

Нині поліцейські вилучили записи камер відеоспостереження та встановлюють особи двох хлопців, які і пошкодили плакати.

"За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Нині тривають заходи із встановлення осіб, які причетні до пошкодження. У рамках досудового розслідування поліцейські вилучили відео з камер відеоспостереження і також інші свідчення, які ми сподіваємось, допоможуть встановити особи цих хлопців", - повідомила Алла Ващенко.

Нагадаємо, сьогодні близько четвертої ранку двоє хлопців порізали банери Пластового центру у Житомирі.
Поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження банерів Пластового центру у Житомирі

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