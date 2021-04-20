У Житомирі двоє хлопців порізали банери Пластового молодіжного центру

Подія сталась на вулиці Михайлівській сьогодні близько четвертої ранку. На відео, яке опублікували у міській раді видно, як двоє хлопців підходять до банерів та починають їх різати. Після цього хлопці йдуть у бік майдану Корольова.
Нині відомо, що представники Пластового центру пишуть заяву до поліції.
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