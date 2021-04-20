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Через прорив каналізації у Житомирі буде ускладнено рух кількома вулицями

Через проведення ремонтних робіт каналізаційного колектора на перехресті вулиць Хлібна та Івана Франка буде ускладнено рух транспорту на кількох вулицях Житомира, про це повідомили у пресслужбі КП "Житомирводоканал", передає "Замкова гора".

У зв’язку з проведенням робіт з ліквідації пориву на каналізаційній мережі за адресою: перехрестя вул. Хлібна / вул. Івана Франка, буде ускладнено рух транспорту за адресами:

- вул. Святослава Ріхтера;

- вул. Дмитрівська;

- вул. Хлібна.
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