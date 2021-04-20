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У Житомирі чоловік обікрав оселю колишньої співмешканки

У Житомирі чоловік обікрав оселю колишньої співмешканки, з якою кілька днів тому роз'їхався, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

До Житомирського районного управління звернулася 20-річна жителька обласного центру. Дівчина повідомила, що кімнату в гуртожитку, де вона проживає, обікрали.

Оперативники провели низку першочергових заходів та встановили, що до скоєння цього діяння може бути причетний 25-річний житель Житомирського району. Поліцейські з’ясували, що молодик раніше проживав разом із заявницею, проте за декілька днів до пригоди вони роз’їхались. Чоловік залишився без грошей, тож і вирішив розжитися за рахунок колишньої дівчини. Окрім того, що виніс вартісні речі, непроханий гість наробив безладу у кімнаті та пошкодив верхній одяг жінки. Викрадені речі чоловік здав у найближчий ломбард, а грошима скористався на власний розсуд.

Наразі за фактом крадіжки слідчі проводять досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло чи інше приміщення, карається позбавленням волі від 3 до 6 років.
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