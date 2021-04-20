На Житомирщині дільничний офіцер "на замовлення" продавав інформацію з обмеженим доступом

На Житомирщині дільничний офіцер поліції "на замовлення" продавав зацікавленим особам інформацію з обмеженим доступом, йдеться про місце проживання, наявність судимості у осіб тощо, про це повідомили у обласній прокуратурі, передає "Замкова гора"
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За даними слідства, дільничний офіцер поліції одного з територіальних відділень, маючи доступ до відомчої інформаційної системи, неодноразово копіював відомості з обмеженим доступом про осіб (місце проживання, наявність судимості тощо), які у подальшому збував зацікавленим «замовникам» конфіденційної інформації.
Встановлено, що протягом червня-серпня 2020 року підозрюваним скоєно щонайменше п’ять незаконних дій, пов’язаних з копіюванням та збутом інформації з обмеженим доступом.
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури працівнику правоохоронного органу повідомлено про підозру у неодноразовому несанкціонованому копіюванні та збуті інформації з обмеженим доступом (ч. ч. 2, 3 ст. 362, ч. ч. 1,2 ст. 361-2 КК України).