Протягом минулої доби на Житомирщині 123 нові випадки Covid-19
- 20.04.2021, 09:23,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 123 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 20 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 20.04.2021 (за минулу добу – 19 квітня) зареєстровано 123 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 81242 випадки захворювання, 60826 людей одужали, 1478 випадків закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-