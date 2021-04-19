У Коростені нетверезий водій збив пішохода та втік з місця ДТП

У Коростені нетверезий водій насмерть збив пішохода та втік з місця аварії, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Аварія сталась вчора вранці поблизу місцевого ринку. Водій іномарки збив загиблого чоловіка та поїхав геть з місця події.
Безпосередньо на місці наїзду правоохоронці вилучили уламки та емблему автомобіля, ймовірно причетного до події.
За зібраними відомостями вдалося з’ясувати, що ДТП сталась за участі автомобіля «Тойота» світлого кольору. Для розшуку транспортного засобу та затримання водія на територіях Коростенського та Житомирського районів керівник ГУНП увів у дію спеціальну поліцейську операцію «Перехват».
Уже через годину розшукуваний автомобіль з характерними пошкодженнями і його 20-річного керманича правоохоронці виявили у м. Коростені. Молодий чоловік зізнався у вчиненні ДТП. За його словами, він не помітив пішохода, який перетинав проїзну частину вулиці. Поїхати з місця пригоди вирішив, злякавшись скоєного.
За результатами медичного обстеження у водія зафіксовано стан алкогольного сп’яніння.
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