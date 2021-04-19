Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 08:56 – Доба на Донбасі: 8 обстрілів, один військовий загинув 
  • 08:54 – Поліцейський розстріляв колег в Афганістані, троє загиблих 
  • 08:49 – В Іраку військову базу з американцями атакували ракетами 
  • 08:44 – Біля Парижа розбився легкомоторний літак, є жертви 
  • 08:42 – У Білорусі відкрили справу про "спробу захоплення влади" 

На Житомирщині двоє родичів не поділили коня - один чоловік вдарив іншого вилами

У Бердичівському районі двоє родичів не поділили коня, через що один чоловік вдарив іншого вилами, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Повідомлення про подію надійшло до поліції від медиків близько 14:00. За отриманою інформацією, 33-річний житель села отримав колото-різані рани шиї та грудної клітини.

В обставинах розбирались працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що близько 13:30 у дворі домогосподарства, де проживають обидва чоловіки, між ними виник конфлікт через коня. Обидва мали намір працювати з ним і жоден не збирався поступатись іншому. Відтак суперечка перейшла у сутичку, під час якої 36-річний чоловік схопився за вилка. У результаті його швагро отримав колото-різані рани та був терміново госпіталізований медиками.

Його опонента поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі досудове розслідування проводиться за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Попільні під час побутової сварки чоловік проламав череп своїй співмешканці
» У Коростені в результаті бійки травми отримали двоє чоловіків
» У Народицькому районі поліція розслідує фатальну суперечку між свояками
» У Житомирі 18-річний хлопець відправив до реанімації 43-річного чоловіка
» У Житомирі двоє чоловіків ножем поранили водія, який зробив їм зауваження
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Доба на Донбасі: 8 обстрілів, один військовий загинув
За добу в Україні виявили 6506 нових випадків COVID-19
Велика Британія відправить військові кораблі у Чорне море через стягування РФ військ до кордону з Україною
На Донбасі дістав поранення український військовий, його стан — середнього ступеня важкості - штаб ООС
ФСБ Росії затримала українського консула
Поліцейський розстріляв колег в Афганістані, троє загиблих
В Іраку військову базу з американцями атакували ракетами
Біля Парижа розбився легкомоторний літак, є жертви
У Білорусі відкрили справу про "спробу захоплення влади"
ФСБ Росії затримала українського консула
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора