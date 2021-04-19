На Житомирщині двоє родичів не поділили коня - один чоловік вдарив іншого вилами
- 19.04.2021, 12:21,
- Житомирщина
У Бердичівському районі двоє родичів не поділили коня, через що один чоловік вдарив іншого вилами, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Повідомлення про подію надійшло до поліції від медиків близько 14:00. За отриманою інформацією, 33-річний житель села отримав колото-різані рани шиї та грудної клітини.
В обставинах розбирались працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що близько 13:30 у дворі домогосподарства, де проживають обидва чоловіки, між ними виник конфлікт через коня. Обидва мали намір працювати з ним і жоден не збирався поступатись іншому. Відтак суперечка перейшла у сутичку, під час якої 36-річний чоловік схопився за вилка. У результаті його швагро отримав колото-різані рани та був терміново госпіталізований медиками.
Його опонента поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі досудове розслідування проводиться за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
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