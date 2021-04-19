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На Житомирщині сьогодні розпочнуть робити щеплення вакциною Pfizer

Сьогодні, 19 квітня, перші мобільні бригади з вакцинації від COVID-19 у Житомирській області отримали вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА, передає "Замкова гора".

Так, мобільна бригада №2 отримала 12 флаконів, якими буде вакциновано 72 особи у Бердичівському геріатричному пансіонаті Житомирської обласної ради. Мобільна бригада №4 – 14 флаконів для щеплення 84 осіб у Житомирському геріатричному пансіонаті Житомирської обласної ради (с.Іванівка).

Вакцинація буде проводитися сьогодні.

Нагадаємо, що Житомирська область отримала першу партію вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech 17 квітня у кількості 1170 доз. Всього до області буде поставлено 4680 доз цієї вакцини.
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