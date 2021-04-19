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Житомирщина наближається до виходу з червоної зони - заступниця голови ОДА

На Житомирщині поліпшується динаміка щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію, тому вже незабаром область може вийти із червоної зони, про це у ході брифінгу повідомила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає "Замкова гора".

"Ми поступово, але вже виходимо з червоної зони, про це свідчать деякі показники, а саме завантаженість ліжок у нас значно зменшилася – 55% уже, ми набагато менше, а подекуди майже вполовину менше, госпіталізуємо тих, які потребують допомоги в лікувальних закладах. За такими ключовими показниками, а також за кількістю інфікованих ми наближаємося до того, щоб все-таки з червоної зони карантину вийти.", - повідомила Наталія Остапченко.
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