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На Житомирщині нетверезий чоловік повідомив про замінування закладу відпочинку, оскільки йому відмовили у караоке-розвагах

На Житомирщині нетверезий чоловік повідомив про замінування закладу відпочинку, оскільки там йому відмовили у караоке-розвагах, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Повідомлення на спецлінію "102" надійшло близько 1:45 год. Невідомий чоловік сповістив, що у приміщенні одного із комплексів відпочинку Коростишева закладено вибухівку.

На місці події було з’ясовано, що заклад тимчасово не працює у зв’язку із карантинними обмеженнями, однак у приміщенні готелю цього ж комплексу знаходились люди. Відтак мешканців, працівників закладу і жителів найближчого приватного сектору правоохоронці евакуювали. Водночас фахівці вибухотехнічної служби ГУНП перевірили приміщення закладу та навколишню територію. На щастя, повідомлення виявилось хибним, жодної небезпеки для людей виявлено не було.

"Від працівників комплексу ми дізнались, що тієї ночі до них заходив чоловік, який перебував у нетверезому стані і вимагав караоке-розваг у непрацюючому ресторані. Отримавши відмову, відвідувач вийшов за межі комплексу і, ймовірно, подзвонив на «102", - розповів начальник Коростишівського відділу поліції Вадим Жикевич.

Для з’ясування особи чоловіка поліцейські вилучили записи камер відеоспостерження. Уже за годину особу підозрюваного правоохоронці встановили та розшукали його за місцем тимчасового мешкання в одному із гуртожитків міста. На момент прибуття поліцейських 37-річний чоловік перебував у нетверезому стані. У ході огляду з його кімнати були вилучені докази вчинення протиправного діяння.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Мотиви, з яких чоловік повідомив про "замінування", наразі з’ясовуються.

Відповідно до санкції вказаної статті за подібні протиправні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.
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