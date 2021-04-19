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За минулу добу на Житомирщині 267 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 267 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 19.04.2021 (за минулу добу – 18 квітня) зареєстровано 267 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 81119 випадків захворювання, 59799 людей одужали, 1458 випадків закінчились летально.
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