На Житомирщині оштрафували п’ятеро колишніх депутатів за несвоєчане подання декларацій без поважних причин

У Коростишівському районі оштрафували п’ятеро колишніх депутатів за несвоєчане подання декларацій без поважних причин, про це повідомляє пресслужба прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Усі правопорушення стосуються несвоєчасного подання декларацій особами, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а саме, протягом 20 робочих днів з моменту припинення повноважень депутата сільської ради.
Допустили порушення та не дотрималися вимог ч. 2 ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" п’ятеро депутатів однієї із сільських рад Коростишівського району.
Серед причин, названих порушниками у судовому засіданні – незнання законодавства, заклопотаність приватними справами тощо.
Однак Коростишівський районний суд не визнав це поважними причинами.
Натомість видав постанови про визнання усіх п’ятеро депутатів винними у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та застосування стосовно кожного штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.