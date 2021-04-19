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На Житомирщині оштрафували п’ятеро колишніх депутатів за несвоєчане подання декларацій без поважних причин

У Коростишівському районі оштрафували п’ятеро колишніх депутатів за несвоєчане подання декларацій без поважних причин, про це повідомляє пресслужба прокуратури області, передає "Замкова гора".

Усі правопорушення стосуються несвоєчасного подання декларацій особами, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а саме, протягом 20 робочих днів з моменту припинення повноважень депутата сільської ради.
Допустили порушення та не дотрималися вимог ч. 2 ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" п’ятеро депутатів однієї із сільських рад Коростишівського району.

Серед причин, названих порушниками у судовому засіданні – незнання законодавства, заклопотаність приватними справами тощо.

Однак Коростишівський районний суд не визнав це поважними причинами.

Натомість видав постанови про визнання усіх п’ятеро депутатів винними у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та застосування стосовно кожного штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.
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