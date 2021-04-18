379 нових хворих та 7 померлих - статистика Covid-19 за добу
- 18.04.2021, 09:04,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 379 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 7 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 18.04.2021 (за минулу добу – 17 квітня) зареєстровано 379 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 80852 випадки захворювання, 59780 людей одужали, 1453 випадки закінчились летально.
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