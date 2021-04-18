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У Житомирі чоловік, тікаючи від поліції, двічі вистерили сам в себе з пістолета

У Житомирі чоловік, тікаючи від поліції, двічі вистрелив сам в себе з пістолета, про це повідомили у пеатрульній поліції області, передає "Замкова гора".

17 квітня на службу 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Київське шосе чоловік вчиняє хуліганські дії. Заявник надав опис зовнішності ймовірного порушника й поліцейські розпочали його пошук.

Близько 15-ї години екіпаж патрульної поліції обстежував вулицю Корольова та помітив громадянина, схожого за описом заявника.

На законну вимогу патрульних зупинитись чоловік не відреагував та почав утікати.

Під час переслідування утікач дістав з кишені пістолет та здійснив два постріли, чим спричинив собі поранення долоні та обличчя. Від отриманих травм чоловік втратив свідомість.

Патрульні негайно викликали екстрену медичну допомогу, потерпілого доставили до лікувального закладу.

Слідчі на місці події вилучили пістолет. За попереднім висновком експертів, це револьвер "Флобер".
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