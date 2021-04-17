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У Попільнянському районі через несправну піч ледь не згорів житловий будинок

У смт. Корнин Попільнянського району через несправну пічя ледь не згорів житловий будинок, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

Займання сталось сьогодні близько шостої години ранку.

По прибуттю рятувальників з’ясувалось, що загоряння виникло в дерев’яній прибудові, розташованої впритул до веранди. Через неї проходив димар пічного опалення, а сама пічка знаходилася у веранді. Вогонь вже повністю охопив прибудову та перекинувся на дах оселі, критий руберойдом. Існувала загроза розповсюдження полум’я всередину будинку.

О 06:42 пожежу локалізовано та о 07:00 ліквідовано. Вогнем знищено дерев’яну прибудову та 20 кв. м покрівлі житла. Всі приміщення оселі залишилися неушкодженими. Загиблих та травмованих немає.

До ліквідації загоряння залучалося 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації димаря пічного опалення.
У Попільнянському районі через несправну піч ледь не згорів житловий будинок
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