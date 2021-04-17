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Протягом доби на території області зафіксовано 439 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 439 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 11 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 17.04.2021 (за минулу добу – 16 квітня) зареєстровано 439 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 80473 випадки захворювання, 59658 юдей одужали, 1446 випадків закінчились летально.
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