Протягом доби на території області зафіксовано 439 нових випадків Covid-19
- 17.04.2021, 09:47,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 439 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 11 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 17.04.2021 (за минулу добу – 16 квітня) зареєстровано 439 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 80473 випадки захворювання, 59658 юдей одужали, 1446 випадків закінчились летально.
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