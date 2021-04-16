На вакцинацію китайською вакциною CoronaVac погодились близько 30 відсотків людей від загальної кількості тих, хто підлягає щепленню
- 16.04.2021, 13:19,
- Житомирщина
Близько 30 відсотків людей від загальної кількості тих, хто підлягає вакцинації, погодились на щеплення вакциною. CoronaVac виробництва Китаю, повідомив начальник відділу департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА Сергій Березовський, повідомляє кореспондент "Замкової гори"
.
Зазначимо, що Житомирщина отримала 5320 доз вакцини CoronaVac - нею роблять щеплення для маломобільних груп населення та працівників, які здійснюють догляд за цими людьми. За два дні на території області щеплення отримали 78 осіб із цієї групи.
"Якщо брати у відсотковому співвідношенні, то приблизно 30 відсотків з тих людей, які у нас на обліку є, то 30 – погодились пройти щеплення. Це враховуючи і осіб, які здійснюють догляд за цими людьми.", - повідомив Сергій Березовський.
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