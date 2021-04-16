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У неділю Житомирщина отримає 4620 доз вакцини Pfizer, вакцину CoviShield вже майже використали- Житомирська ОДА

У неділю Житомирщина отримає 4620 вакцин виробництва компанії Pfizer, про це під час брифінгу повідомив начальник відділу департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА Сергій Березовський, передає кореспондент "Замкової гори".

Вакцина призначена для вакцинації працівників та підопічних закладів соціального захисту - геріатричних пансіонатів та будинків-інтернатів. Щеплення проводитимуть дві мобільних бригади на всій території області.

"І тією ж вакциною через 28 днів ми плануємо провести повторне щеплення всіх осіб, які підлягають щепленню", - повідомив Сергій Березовський.

Окрім того, у ході брифінгу повідомили, що на Житомирщині використали майже всі 17200 доз вакцини CoviShield, станом на сьогодні використали вже 16205 доз. Для повторної вакцинації осіб, які отримали щеплення саме цією вакциною закуплять таку ж вакцину, але можливо інших виробників.

"У другій половині травня вони будуть підлягати повторному щепленню і як запевняє нас Міністерство охорони здоров’я – буде аналогічна вакцина Astra Zeneca, але може бути іншого виробника – не Індії, а якийсь інший виробник, але це одна ж і та сама вакцина, але різних виробників.", - повідомив Сергій Березовський.
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