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У Попільні під час побутової сварки чоловік проламав череп своїй співмешканці

У Попільні під час побутової сварки чоловік проламав череп своїй співмешканці, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

15 квітня до поліції надійшло повідомлення про травмування 29-річної жительки селища. З’ясувалось, що жінку під час конфлікту вдарив її співмешканець. Нині поліцейські встановлюють всі обставини події.

До відділення поліції №2 у смт Попільні звернувся місцевий житель із повідомленням про травмування його 29-річної сестри. Жінка потрапила до лікарні, де у неї діагностували перелом лобної кістки та забиту рану голови.

Працівники слідчо-оперативної групи поліції з’ясували, що травмована проживає разом з 43-річним співмешканцем. Попередньо, в обідню пору між ними виникла сварка, у ході якої чоловік вдарив жінку мобільним телефоном по обличчю, завдавши їй зазначених травм.

Відтак нині правоохоронці встановлюють всі обставини. Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
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