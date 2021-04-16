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У Житомирі оштрафували водія, який припаркував свою автівку посеред зупинки громадського транспорту

У Житомирі співробітники патрульної поліції оштрафували водія іномарки, який припаркував свій легковик посеред зупинки громадського транспорту на вулиці Київській, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".

Зазначимо, що подія мала місце на зупинці навпроти автовокзалу на вулиці Київська. Водій припаркував свою машину прямо посеред зупинки.

"Водія, що припаркував автомобіль Skoda на зупинці громадського транспорту патрульні поліцейські притягнули до відповідальності. Відповідно до санкції статті розмір штрафу складає 340 гривень.", - йдеться у повідомленні.
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