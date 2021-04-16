Президент України звільнив вісім голів РДА на Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив вісім голів райдержадміністрацій на Житомирщині, відповідні розпорядження
опубліковані на сайті Офісу Президента, передає "Замкова гора"
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Усіх чиновників звільнено згідно пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій).
З посад звільнено:
Анатолія Стужука – з посади голови Хорошівської РДА;
Юрія Кулика – з посади голови Ружинської РДА;
Василя Флуда – з посади голови Романівської РДА;
Андрія Жарука – з посади голови Попільнянської РДА;
Артема Майданика – з посади голови Овруцької РДА;
Ярослава Можара – з посади голови Народицької РДА;
Віталія Сьомка – з посали голови Любарської РДА;
Людмилу Ананченко – з посади голови Андрушівської РДА