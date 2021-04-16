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Президент України звільнив вісім голів РДА на Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив вісім голів райдержадміністрацій на Житомирщині, відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу Президента, передає "Замкова гора".

Усіх чиновників звільнено згідно пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій).

З посад звільнено:

Анатолія Стужука – з посади голови Хорошівської РДА;

Юрія Кулика – з посади голови Ружинської РДА;

Василя Флуда – з посади голови Романівської РДА;

Андрія Жарука – з посади голови Попільнянської РДА;

Артема Майданика – з посади голови Овруцької РДА;

Ярослава Можара – з посади голови Народицької РДА;

Віталія Сьомка – з посали голови Любарської РДА;

Людмилу Ананченко – з посади голови Андрушівської РДА
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