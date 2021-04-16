За минулу добу на Житомирщині 530 нових випадків Covid-19
- 16.04.2021, 09:38,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 530 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 10 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 16.04.2021 (за минулу добу – 15 квітня) зареєстровано 530 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 80034 випадки захворювання, 59227 людей одужали, 1435 випадків закінчились летально.
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